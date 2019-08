Under 17: i convocati per le amichevoli col Liechtenstein

In campo questa sera e domenica, sempre alle 19:30 e sempre ad Acquaviva, la Nazionale U17 di San Marino incrocerà i tacchetti contro i pari età del Liechtenstein che in distinta presenterà anche un paio di ragazzi di chiare origini sudamericane ed in attesa di acquisire la cittadinanza del piccolo stato alpino. Sulla panchina biancoazzurra per questi due incontri amichevoli sederà eccezionalmente Matteo Magnani, cui la prossima stagione sarà affidata una formazione Allievi della San Marino Academy e quindi afferente alla fascia di età di riferimento per la più giovane delle selezioni nazionali sammarinesi. Il tutto in attesa di individuare il profilo giusto al quale affidare il ruolo di Commissario Tecnico dell’Under 17 di San Marino.

Questi i giocatori impegnati nel week-end: SAN MARINO - LIECHTENSTEIN

BATTISTINI Matteo 12/07/2004 Portiere San Marino Academy

ERCOLANI Michele 16/07/2003 Difensore San Marino Academy

PASOLINI Marco 26/04/2003 Difensore San Marino Academy

SANCISI Mattia 16/04/2003 Difensore Sammaurese

GIAMBALVO Alessandro 23/04/2003 Difensore San Marino Academy

RENZI Alessandro 16/02/2003 Centrocampista San Marino Academy

LAZZARI Lorenzo 06/06/2003 Centrocampista San Marino Academy

GUIDI Matteo 15/01/2003 Centrocampista Rimini

GATTI Tommaso 14/07/2003 Attaccante San Marino Academy

DOLCINI Andrea 14/04/2003 Centrocampista San Marino Academy

PASOLINI Filippo 22/02/2003 Attaccante San Marino Academy

AMICI Pietro 27/01/2004 Portiere San Marino Academy

SANCISI Nicolò 13/04/2003 Centrocampista Sammaurese

MORRI Alessandro 12/06/2003 Attaccante San Marino Academy

COLA Mattia 23/07/2003 Attaccante San Marino Academy

VITTORI Simone 19/04/2004 Difensore San Marino Academy

SEVERI Samuele 23/06/2003 Difensore San Marino Academy

SANTI Simone 03/05/2004 Centrocampista San Marino Academy

SARTI Mattia 14/01/2003 Centrocampista San Marino Academy

D’ADDARIO Nicola 21/12/2003 Attaccante San Marino Academy

MAGNANI Michele 12/09/2003 Portiere San Marino Academy