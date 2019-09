A Misano il primo appuntamento ufficiale con la conferenza stampa piloti

Sentiamo i protagonisti Motogp

Sono Marquez, Rossi, Dovizioso, Vinales, Rins e Dalla Porta i piloti che hanno affrontato in conferenza stampa la folla di giornalisti e fotografi. Una sorta di “gara” a parole rigorosamente in inglese quella che ha coinvolto 4 protagonisti della MotoGP, e uno di Moto 3. Il leader Marc Marquez ha parlato delle ultime due gare non troppo soddisfacenti, "ma il mondiale lo si vince - ha dichiarato lo spagnolo- mantenendo la calma e portando a termine le gare". "Misano mi piace - ha aggiunto Marquez- è una pista che mette a dura prova i piloti perché ci sono 2-3 punti di frenata in cui è molto dura restare costanti, ma credo che non ci sia bisogno di fare follie”.

In gran forma Dovizioso. Il pilota Ducati non pensa solo alla gara ma evidenzia che già le libere di venerdì saranno indicative. Il Dovi torna anche sulla caduta di Silverstone dove a causa del trauma per qualche decina di minuti aveva perso la memoria. “ Ricordo tutto - sostiene- e mi sono molto arrabbiato quando avevo capito che l’errore non era mio”. Fiducioso anche il pilota Yamaha Vinales, che sulla stessa lunghezza d’onda di Valentino Rossi conferma che i test sono andati oltre le aspettative e per la gara delle Yamaha c’è davvero grande attesa. Sta facendo una grande stagione Rins momentaneamente terzo in classifica generale. Per Lorenzo Dalla Porta, Misano, che lo aveva fatto conoscere al pubblico lo scorso anno, potrebbe dargli una grande spinta verso la conquista del mondiale in Moto 3.