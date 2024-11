Alberto Battistolli è il nuovo Campione Italiano Rally Terra

Seconda vittoria consecutiva e primo titolo in carriera per Alberto Battistolli e Simone Scattolin. Dopo la vittoria in Sardegna, il pilota vicentino ha concesso il bis al Rally delle Marche, un successo che gli permette di festeggiare il primo posto nel campionato italiano terra 2024. Battistolli ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova speciale e da quel momento non ha più lasciato la leadership della classifica generale.

Il portacolori della Skoda Fabia RS ha approfittato anche del ritiro di Tommaso Ciuffi. Il pilota toscano, in testa al campionato prima dell'ultima gara, è uscito di strada nel corso della quarta prova speciale, vanificando la possibilità di conquistare il titolo tricolore. La lotta per il podio della gara marchigiana, si è decisa solo negli ultimi chilometri dell’ultima prova speciale. Il finlandese Lavio ha ottenuto il miglior tempo nell'ultimo tratto cronometrato ed ha conquistato il secondo posto assoluto.

Sul gradino più basso del podio, Umberto Scandola che è stato il più veloce in 4 delle 9 speciali in programma. Un risultato che permette al pilota veronese di aggiudicarsi anche il terzo posto nel classifica assoluta del Campionato Italiano Terra. Appena fuori dal podio, un ottimo Enrico Oldrati che ha chiuso al quarto posto, con un ritardo di soli 8 secondi da Umberto Scandola. Grande soddisfazione per Angelo Pucci Grossi. Quinto nella graduatoria assoluta, il pilota riminese ha vinto la Coppa ACI Sport Under 25. Da segnalare anche la settima posizione di Emanuele Dati, navigato dalla sammarinese Daiana Darderi mentre Jader Vagnini ha chiuso al quindicesimo posto assoluto.