Bryan Toccaceli: "Con Bastianini amici da una vita. Sarà bello rivedere Valentino Rossi"

Intervista a Bryan Toccaceli

Allegro e solare, come sempre. Bryan Toccaceli continua ad infondere felicità a chi gli sta vicino. Una forza d'animo invidiabile, per il “cinghiale” delle due ruote. E proprio dai motori BT60 non riesce a staccarsi, da quel mondo che gli ha tolto tanto ma che gli darà anche tanto, nel presente e in un prossimo futuro. Intanto, un suo grande amico campione del mondo: Enea Bastianini, laureatosi qualche settimana fa iridato nella categoria Moto2. “È stata una sensazione bellissima vedere Enea vincere il mondiale” - ha affermato il giovane sammarinese - “avevo il cuore a mille, fin dalle prove libere. Se lo merita tantissimo, gli ho fatto una sorpresa al suo rientro a casa. Mi ha dimostrato tanto affetto, siamo sempre stati molto legati”.





Bryan, ospite nella trasmissione di San Marino RTV “Khorakhanè” in onda il prossimo 8 dicembre, sta continuando il percorso di riabilitazione e fisioterapia. Anche se la situazione attuale, per il momento, ha fermato tutto. Non mancano – però - gli amici, sempre vicini a Bryan. Tra questi anche Valentino Rossi...

Nel servizio l'intervista a Bryan Toccaceli