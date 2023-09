CIAR, Rally 1000 Miglia: Albertini vince in casa

Tra gli asfalti di casa festeggia Stefano Albertini. Il pilota bresciano conquista il Rally 1000 Miglia resistendo al ritorno del già campione d'Italia Andrea Crugnola che – per la prima volta in stagione – si deve accontentare del secondo posto nel Tricolore Assoluto. Anche per questo, vittoria che ha sapore d'impresa per Albertini al quarto successo in carriera nel 1000 Miglia. Dopo la Power Stage iniziale vinta dal “solito” Crugnola, l'alfiere Skoda ha preso la testa della classifica dalla seconda speciale – la prima della seconda tappa – e non l'ha più lasciata. Quattro stage consecutivi per Albertini (leader del Tricolore Asfalto) che poi, come detto, ha gestito il vantaggio non lasciando spazio alla rimonta del varesino della Citroen, 2° assoluto a soli 2.5'' di ritardo dal leader. Piazza d'onore per Crugnola che cullava il sogno di uno storico en-plein di vittorie nel Campionato Italiano Assoluto, già conquistato nel Rally di Roma Capitale.

In terza posizione un altro pilota di casa, Andrea Mabellini. Il giovane talento bresciano, sempre su Skoda, ha chiuso a 17 secondi dal conterraneo togliendosi anche lo sfizio di prendersi 2 speciali tra i “mostri sacri” dell'Italiano. In top ten anche Ivan Ferrarotti, 8° e navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi. CIAR che si avvia verso la conclusione con gli ultimi due round: prima il Rally di Sanremo, poi quello di Monza.