Conclusa la prima parte della tappa marathon suddivisa in due giorni

Si tratta di una prima assoluta per quanto riguarda i Rally Raid. La sesta tappa, denominata 48h Chrono, si gareggia in due giorni con lo stop della prima lunga frazione alle 16 locali per dirigersi al bivacco più vicino. Dopo il primo checkpoint tra le moto, lo statunitense Brabec partito in undicesima posizione era praticamente in testa con un vantaggio massimo di 1:26 sul compagno di squadra della Honda il francese Adrien Van Beveren. Al chilometro 398 il sorpasso con Van Beveren che ha preso il comando fino ad arrivare all'intervallo con il + 1:21 sull'americano e +1:49 su Toby Price.

Con il leader Ross Branch attardato, tanto da accusare un distacco di 7 minuti e 56 secondi, la classifica generale è notevolmente cambiata con Ricky Brabec nuovo leader con + 2:48 su Branch, 6:37 su Cornejo, mentre il vincitore di tappa Van Beveren è quarto, Toby Price quinto.

Tra le auto nonostante gli arrivi parziali della prima parte della marathon resta l'aggiornamento alla quinta con Carlos Sainz al comando sul compagno di squadra Audi Mattias Ekstrom. Terza posizione per il campione di Rally Sebastian Loeb, attardato Nasser Al Attiyah con ben 24:09 di ritardo su Sainz. Sesta tappa che non è ancora terminata così come questa Dakar che potrebbe riservare ancora diverse sorprese prima della sua conclusione prevista per il 19 gennaio. Infine il focus sull'uomo Dakar per eccellenza Stephane Peterhansel. Il francese vincitore di 14 edizioni del Raid più famoso al mondo, è stato tra i protagonisti nella primissima parte di frazione, poi però è stato costretto a fermarsi al km 225 per un problema tecnico alla sua Audi.