Dakar, il prologo se lo aggiudicano Ekstrom e Schareina

La Dakar scalda i motori in vista del via col prologo di AlUla, coi campioni in carica di moto e auto a osservare lontano dalle posizioni di vertice. Così, nelle due ruote, c'è spazio per una prima volta assoluta: a imporsi è lo spagnolo Tosha Schareina, il migliore nei 27 km di speciale in 17' 35”. Successo n°1 in carriera alla Dakar per il pilota Honda, con 12” su Daniel Sanders e 19” su Ross Branch. Solo 9° il vincitore della scorsa edizione, Kevin Benavides, in ritardo di 56”.

E nelle auto è 12° il detentore Nasser Al Attiyah, arrivato a 1' 01” dal capoclassifica Mattias Ekstrom. Lo svedese dell'Audi completa il percorso in 16' 30” e fa da apripista precedendo di 23” Seth Quintero; seguono, ambedue a 38”, Sebastian Loeb, il migliore tra i favoriti, e Marcos Baumgart. Questo il riscaldamento, da domani invece si inizierà a fare sul serio con la prima tappa vera e propria, 414 km di speciale da AlUla ad Al Kenakiyah.