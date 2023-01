Dakar, tappa 5: vince Van Beveren, Howes in vetta. Al Attiyah allunga

Cambio in vetta nella categoria delle moto dopo la quinta tappa della Dakar. Ad Ha' Il vince Van Bevern, che la spunta per 13" su Cornejo, e Skyler Howes balza in vetta sfruttando il tracollo dell'ex capolista Sanders, che perde quasi 27' e scivola all'8° posto, a 13' da Howes, 6° nella tappa odierna. Lo statunitense comanda con 44" su Kevin Benavides, seguono Klein, a 1' 40", e Price, a 2' 20". Nelle auto Al Attiyah vince con 1' 57" su Sainz e consolida il primato: ora ha 22' 36" su Peterhansel, che col 3° posto odierno scalza Al Rajhi e diventa il primo inseguitore del campione in carica.