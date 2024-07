Doppietta di Jeffrey Herlings in Belgio

Grande prova di Jeffrey Herlings in Belgio, con il pilota olandese grande protagonista con la vittoria di entrambe le race. In gara1 è Jorge Prado a partire in pole position. All'inseguimento dello spagnolo ci sono Seewer, Vlaanderen e Herlings. All'ottavo giro l'olandese della Ktm finisce a terra. Herlings non perde la posizione, ma aumenta il distacco da Prado. Qui parte una grande gara di Herlings che piazza una serie di giri veloci che lo portano a due minuti dalla fine del tempo alle spalle di Jorge Prado.

Arriva il sorpasso e la vittoria della race 1 davanti a Jorge Prado e Calvin Vlaanderen. Quinto il leader di classifica mondiale Tim Gajser. L'italiano Andrea Bonacorsi centra l'ottava posizione. Grandi emozioni anche nella race 2. Prado, Herlings e Gajser si dividono le prime tre posizioni dopo i primi due giri. Al settimo passaggio l'olandese tenta l'attacco allo spagnolo, che tenta di difendersi, ma viene superato da Herlings quando sfrutta un errore.

All’undicesimo giro Romain Febvre attacca Tim Gajser per la terza posizione. Il francese ci riprova al giro successivo e si va a prendere il podio. Vince ancora Herlings davanti a Prado. Andrea Bonacorsi è nono davanti a Mattia Guadagnini. In classifica mondiale guida sempre Tim Gajser con 705 punti davanti a Jorge Prado con 681 e Jeffrey Herlings con 667. Prossimo appuntamento in Svezia.