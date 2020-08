Dtm, Lausitrzing: Rast trionfa in Gara 1

La prima gara del weekend del Lausitzring si corre su un asfalto reso insidioso dalla pioggia, caduta abbondante durante le qualifiche. Ma il campione in carica, René Rast, non si fa intimorire e, dopo aver fatto bella figura anche in Formula E, torna al suo primo amore: il rombo dei motori a pistoni e benzina.

Eppure la corsa non era iniziata al meglio per il tedesco dell'Audi. Alla partenza il poleman Muller scatta alla perfezione e Frijns è bravo a superare Rast. Frijns che poi decide di fermarsi ai box al tredicesimo passaggio, così come Rast, mentre Muller rientra un giro dopo. Ed è un momento determinante perché Frijns riesce a superare subito lo svizzero, in crisi con le gomme.

Poi Rast sale in cattedra e ruba la scena a tutti. Il campione in carica inizia a dare la caccia a Frijns per poi mettersi sulla sua scia al 27esimo giro. Il portacolori del team Rosberg prova prima a superare l'olandese all’esterno della prima curva per poi piazzare la zampata definitiva all’interno della seconda. Muller imita Rast due giri dopo, senza però riuscire a ricucire il gap di due secondi dal leader della corsa. Lo svizzero deve così accontentarsi del secondo gradino del podio, mentre Frijns chiude terzo.

L'uomo del giorno è però Timo Glock. Il pilota della BMW, autore di una qualifica complicata, è riuscito a risalire dalle retrovie sino alla quarta posizione.

Gara anonima per un'altra vecchia conoscenza della F1: Robert Kubica. Il polacco è scattato dalla dodicesima casella in griglia grazie alle penalità inflitte al termine della qualifica ad Habsburg e Newey ma in corsa ha sofferto tantissimo chiudendo sedicesimo, cioè ultimo.