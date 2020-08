Formula E, Rowland domina il penultimo round

Le braccia al cielo di Oliver Rowland, che regala alla Nissan la vittoria, e il campione del mondo Da Costa costretto ad abbandonare la gara a un giro dalla conclusione dopo uno scontro fatale con Di Grassi.

Sono queste le due istantanee di gara 10 del campionato mondiale di Formula E. Un round atipico, il quinto di fila corso a Berlino, nel suggestivo circuito ricavato dall'aeroporto di Templehof.

Partenza subito nervosa con uno scontro che coinvolge Sam Bird della Virgin che però tiene botta e riparte.

Rowland domina la gara dalla pole e lascia agli avversari le briciole. Solo Robin Frijns cerca di stargli addosso. La bagarre è tutta per il gradino più basso del podio, con la sfida teutonica tra il due volte campione del Dtm, Renè Rast, e il pilota della Porsche, Andrè Lotterer. I due ingaggiano un duello serrato senza esclusione di colpi. La mossa decisiva la sferra Rast a un paio di curve dal termine. Il pilota dell'Audi approfitta della crisi di energia della Porsche di Lotterer per puntarlo e passarlo con una manovra molto decisa. Le due monoposto entrano in collisione più volte, con Lotterer che è bravo a non cedere al rivale al primo assalto. Rast, però, ha la meglio e si è aggiudica con merito il terzo posto e forse una riconferma in Audi per la prossima stagione.

Rowland chiude primo in 47 minuti e 28 secondi e grazie a questo successo sale in seconda posizione nel campionato piloti con 83 punti, superando Jean-Eric Vergne fermo a 80. Titolo Piloti che è già stato assegnato al dominatore della stagione, Antonio Felix Da Costa.