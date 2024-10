Fourmaux, Kovalainen, Bastianini: a RallyLegend ce n'è per tutti i gusti

Sarà ancora un super RallyLegend. La 22^ edizione della kermesse motoristica più importante in territorio è pronta a partire, e lo farà con una quattro giorni da non perdere. I numeri parlano da soli: 130 equipaggi in gara provenienti da 26 nazioni diverse – a darsi battaglia nelle categorie Historic, Classic e WRC – ai quali si aggiungono le oltre 60 Legend Stars, pronte a dare spettacolo sulle strade sammarinesi. E, come sempre, il Legend è molto altro: a partire dal Village che permetterà agli appassionati di fotografare le vetture che hanno fatto la storia dei rally.

Un tuffo nel passato, da rivivere grazie alle celebrazioni statiche e dinamiche: i 50 anni dal primo titolo iridato della Lancia Stratos, i 40 anni dal mondiale di Stig Blomqvist con Audi Quattro, il mito della Dakar con l'evento “LegenDakar” dedicata alla corsa nel deserto inventata nel 1979 da Thierry Sabine. Ce ne sarà per tutti i gusti, dunque.

Il parco piloti, poi, è di altissimo livello. Prima di tutto torna a San Marino Adrien Fourmaux: il transalpino sarà alla guida della “sua” Ford Puma con cui corre nel mondiale WRC. Titoli mondiali in strada invece con lo stesso Blomqvist, il “solito” Miki Biasion e il finlandese Ari Vatanen. Italia che sarà ben rappresentata dai pluricampioni Piero Longhi, Andrea Aghini e Andrea Crugnola oltre ad Alberto Battistolli e il funambolico Paolo Diana. Come ogni edizione, tutto il motorsport si intreccia con il rally: dalla Formula1 con Jacky Ickx, Arturo Merzario ed Heikki Kovalainen alla MotoGP con la presenza di Enea Bastianini. Madrina di questo RallyLegend sarà Maddalena Corvaglia, si parte giovedì 10 con la “Sprint Legend Race” e si chiude domenica 13 ottobre dopo un weekend di prove speciali e grandi emozioni.