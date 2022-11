Francesco Bagnaia partirà dall'ottava posizione nel GP di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale MotoGP. Il leader della classifica mondiale si gioca il titolo con Fabio Quartararo, che scatterà dalla quarta posizione. Pole position per Jorge Martin. In caso di successo di Quartararo, basterà chiudere tra i primi 14 a Bagnaia per assicurarsi il titolo.