Il Rally del Salento a Fontana e Arena

Corrado Fontana e Nicola Arena al volante di una Hyundai I20 Wrc hanno vinto il rally del Salento, terzo appuntamento stagionale e crocevia importante per i destini del Campionato italiano WRC. Una gara che ha regalato il consueto spettacolo tra le potentissime Wrc impegnate in una bella battaglia sul filo dei secondi in una prova condizionata dal cambio del meteo e da chi abbia fatto una scelta adeguata di pneumatici. Una vittoria che permette a Corrado Fontana di centrare la prima grande soddisfazione stagionale e di rilanciarsi prepotentemente nella lotta al titolo tricolore. Alle spalle del pilota lariano, staccato di 28’’ e 8, Marco Signor, navigato da Patrick Bernardi con la Ford Fiesta Wrc. Il veneto ha ottenuto un piazzamento importante in vista della prossima gara che si svolgerà sulle strade di casa con il Rally della Marca. Il gradino più basso del podio è andato a Simone Miele affiancato da Roberto Mometti con un distacco di 30’’9 dal leader assoluto. Un terzo posto che permtte a Miele di mantenre la vetta della classifica con tre punti e mezzo di vantaggio su Signor. Fuori dai giochi invece Luca Pedersoli. Il pilota bresciano ha prima pagato una scelta di pneumatici errata e poi è stato tradito dalla pompa della benzina che lo ha costretto al ritiro. Tra i ritiri di rilievo quello di Mauro Miele con la Skoda Fabia R5 e quello del trentino Matteo Daprà con la Hyundai I20 R5 per la rottura dell’idroguida. In classifica generale, comanda Simone Miele, davanti a Marco Signor mentre Luca Pedersoli occupa la terza posizione ma con un ritardo di 19.5 punti