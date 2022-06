Il WRC fa tappa in Kenya

Dallo sterrato della Sardegna a quello del Kenya. Il mondiale WRC fa tappa a Nairobi per il sesto appuntamento del calendario. Giornata del mercoledì dedicata allo shakedown, antipasto delle 19 prove speciali in programma su quattro giorni. Domani è in programma la prima prova speciale di 4,84 km. Per poi proseguire da venerdì con 6 speciali al giorno fino a domenica. Kalle Rovampera è stato il più veloce nello shakedown con il tempo di 3:42,1. Il pilota della Toyota ha preceduto di appena 5 centesimi Thierry Neuville.

Terzo tempo per Ott Tanak. Seguono i due francesi Loeb e Ogier rispettivamente su Ford Puma e Toyota. In testa alla classifica mondiale dopo 5 gare c'è Kalle Rovampera, capace di vincere ben tre rally. Il finlandese guida la graduatoria con 120 punti. In Sardegna la vittoria finale era andata a Ott Tanak, l'estone occupa la terza posizione in classifica con 62 punti, tre i meno di Thierry Neuville. Il belga non va a podio dal Rally della Croazia quando aveva chiuso al terzo posto, poi un quinto posto in Portogallo e solo 5 punti in Italia grazie alla power stage.