Kalle Ronvanpera sarà al via della 20^ edizione del Rally Legend. Il pilota finlandese, vicinissimo al suo primo titolo mondiale WRC, sarà sul Titano insieme al connazionale Jari Latvala. Entrambi guideranno classiche auto da rally Toyota della scuderia di Latvala. Sarà una Toyota Celica GT del 1992 per Rovanpera e un modello del 1990 per Latvala. L'appuntamento con il Rally Legend è dal 13 al 16 ottobre.