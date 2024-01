La Dakar è di Brabec e Sainz

Tutto come previsto nel facile pronostico della vigilia. Richy Brabec ha vinto la Dakar 2024 delle moto. È la seconda volta in carriera per lo statunitense della Honda che ha tenuto a distanza Ross Branch. Il pilota del Botswana è secondo e il francese Adrien Van Beveren terzo. Ken Benaviedes su Ktm ha conquistato il successo nella dodicesima e ultima tappa e si è piazzato ai piedi del podio nella Generale. L'edizione numero 46 di quello che è considerato il rally raid più difficile al mondo ha avuto un altro dominatore assoluto.

È Carlos Sainz che conquista la gara delle auto e trionfa per la quarta volta, lui già vincitore nel 2010, 2018 e 2020. Il 61enne spagnolo è il più anziano vincitore della storia: in testa fin dalla sesta tappa, ha gestito d'esperienza e quasi a rischio zero una seconda settimana potenzialmente pericolosa. Per l'Audi, che ha già comunicato di voler destinare tutte le risorse allo sviluppo della vettura che debutterà in Formula Uno nel 2026, è stata l'ultima volta.

Secondo posto per la Toyota con il belga De Mevius, terzo Sebastien Loeb di fatto messo fuori corsa dalle rotture di ieri. Tra gli italiani il migliore è il varesino Eugenio Amos su Toyota: quarto nella decima tappa. Tra i camion ottavo l'Iveco guidato da Claudio Bellina, Bruno Gotti e Marco Arnoletti.