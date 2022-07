"Marea Rossa" a Misano: c'è la World Ducati Week

Una marea rossa ha invaso la riviera romagnola per la World Ducati Week. Dal circuito di Misano al lungomare di Riccione, con un piccolo ma consistente sconfinamento a San Marino. L'appuntamento dedicato ai ducatisti di tutto il mondo è tornato a quattro anni di distanza dall'ultima edizione e caratterizzato da gare, esperienze di guida, spettacoli, serate e incontri con i piloti della casa di Borgo Panigale. Quest'ultimi si sono anche sfidati nella celebre Race of Champions vinta da “Pecco” Bagnaia davanti a Luca Marini e Marco Bezzecchi. Poi è toccato agli appassionati con uno dei momenti più simbolici della WDW: la parata di tutte le moto presenti al circuito intitolato a Marco Simoncelli. Rosso Ducati che è arrivato anche sul Titano con una sfilata, una cena di gala ed il World President Meeting a cui hanno partecipato 360 motociclisti membri del Ducati Official Club.

(Nel video, le immagini realizzate e gentilmente concesse a Rtv da Roberto Gorini)