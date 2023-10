Misano accoglierà il mondiale Finetwork Fim Junior GP

Misano sarà il primo circuito in Italia ad ospitare un round del mondiale Finetwork con tutte le classi: JuniorGP, Moto2, European Talent Cup e STK. La JuniorGP™ è già stato ospitato in due occasioni in passato a Misano, in contemporanea al GP di San Marino e della Rivera di Rimini, appassionando il pubblico per le gare spettacolari e combattute, con pochi centesimi a decidere i risultati. Ora, la JuniorGP™ farà il suo debutto al Marco Simoncelli con un round a sé stante, aggiungendo nel 2024 l’Italia a Spagna e Portogallo.

L’attuale campionato è ad una prova dal termine, l’ultima è infatti in programma il 5 novembre al Ricardo Tormo di Valencia.