Francesco Bagnaia potrà scendere in pista a Misano per il Gp di San Marino. Il campione del mondo della Ducati ha infatti ricevuto l'ok dei medici del circuito, dopo l'incidente di Barcellona nel quale il pilota piemontese miracolosamente non ha riportato fratture. 'Se sono qui in queste condizioni è solo molta fortuna - ha detto a Sky Bagnaia -. La macchina riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto. Ci sarà da stringere i denti, ringrazio per tutto l'affetto'.