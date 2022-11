MotoGP, Bagnaia è campione del mondo

Pecco Bagnaia è campione del Mondo di MotoGP. A Valencia il pilota Ducati gioca in difesa, finisce 9° e tanto basta per strappare il titolo iridato a Fabio Quartararo, che aveva bisogno di vincere ma è solo 4°. Il Gran Premio se lo aggiudica Rins davanti a Binder e Martin: una chiusura in grande stile per la Suzuki, alla sua ultima gara in MotoGP.

Già campione della Moto2 nel 2018, Bagnaia trionfa 13 anni dopo Valentino Rossi, ultimo italiano a conquistare la MotoGP nel 2009. Per la Ducati è il secondo titolo piloti in classe regina dopo quello di Casey Stoner nel 2007, mentre il successo di un binomio moto-pilota italiano mancava dal 1972, quando Giacomo Agostini si impose in sella alla MV Agusta.