MotoGp: doppietta Aprilia in Catalogna. Brutta caduta per Bagnaia e Bastianini

Una gara storica per l'Aprilia, una gara nefasta per la Ducati, che ha sfiorato il dramma. Aleix Espargaro rimonta e supera nel finale Maverick Vinales, vincendo il Gran premio di Catalogna di MotoGp di fronte al compagno di squadra e regalando una doppietta senza precedenti alla casa italiana. Terzo è Jorge Martin. Si era visto che le Aprilia avessero un gran ritmo di gara già nella sprint race, vinta dallo stesso Espargaro, ma, davanti a sé, i due spagnoli avevano l'enorme ostacolo rosso Francesco Bagnaia. Tale impedimento, però, è venuto meno già dopo due curve, quando il campione del mondo è stato protagonista di un pauroso high side, rimanendo sull'asfalto, in mezzo alla pista, mentre da dietro arrivava il resto del gruppo e Brad Binder non è riuscito a evitarlo, passandogli con la moto sopra alle gambe. Bagnaia è stato subito trasportato alla clinica mobile e poi in ospedale, per accertamenti: la situazione, però, sembrerebbe meno grave del previsto e con dei successivi esami i dottori dovranno verificare se le lesioni alla gamba riscontrate siano nuove o relative a vecchie fratture, chiarendone le condizioni. Certo è che al pilota italiano sarebbe potuta andare ancora peggio, vista la dinamica dell'incidente e i tanti colleghi che sopraggiungevano in quel momento. Sfortuna, tanta, anche per l'altro ducatista, Enea Bastianini, che subisce il secondo infortunio della stagione e dovrà essere operato. Il riminese frena troppo tardi alla prima curva, abbatte altri quattro piloti e si frattura malleolo sinistro e metacarpo. Sicuramente non ci sarà a Misano, per le gare successive si vedrà. Alla ripartenza della gara, dopo la bandiera rossa sventolata per il doppio incidente, le Aprilia sono scappate via subito e si sono rivelate imprendibili. Nella classifica del Mondiale, Martin si porta a 50 punti da Bagnaia, in attesa di capire se l'italiano potrà tornare in moto in questa stagione, mentre Marco Bezzecchi sale a 71 lunghezze dalla vetta.