MotoGP, Sepang: pole e record per Martin. Bagnaia 9°, Quartararo 12°

Jorge Martin centra la seconda pole consecutiva e partirà davanti a tutti anche in Malesia. Sul circuito di Sepang lo spagnolo della Ducati fa segnare il record della pista, alle sue spalle Enea Bastianini e Marc Marquez. Attardati i due rivali per il mondiale: “Pecco” Bagnaia è solo nono, Fabio Quartararo addirittura dodicesimo. Domani alle 9 il via alla gara: Bagnaia, che ha 14 punti di vantaggio sul francese, potrebbe conquistare il titolo iridato con un gran premio d'anticipo.