MXGP, bis di Febvre in Indonesia

La MXGP fa bis in Indonesia e con lei anche Romain Febvre. Come a Sumbawa, anche a Lombok sul gradino più alto va il francese della Kawasaki, stavolta però non c'è nessun accorcio, neanche minimo, su Jorge Prado. Che al pari del vincitore fa primo e secondo, non porta a casa il gran premio solo perché il suo successo è quello di gara 1 ma in compenso conquista la manche di qualifica, dove Febvre è 3°. Dunque sono due punti in più e +103 in classifica sul francese, che dopo il ko di Herlings – assente in entrambe le tappe d'Indonesia – è primo inseguitore dello spagnolo.

Vinta la qualifica su Fernandez e Febvre, in gara 1 Prado compie uno dei tanti capolavori della sua stagione: Febvre è saldamente al comando ma lui pian piano recupera terreno, trovando il sorpasso ai -3 giri e scavando un solco incolmabile per il rivale, secondo davanti a Coldenhoff. Sin qui tutto uguale a Sumbawa, e anche nel prosieguo il copione non sarà dissimile: è da subito testa a testa tra Prado, che guida la giostra, e Febvre, che al primo tentativo di scavalcarlo va fuori pista ma si ripiglia in fretta, trovando il pertugio giusto al 4° giro. Da lì in poi sarà fuga senza sussulti né rischi per il pilota Kawasaki, che fa sua manche e gran premio imponendosi sullo spagnolo e su un Coldenhoff doppiamente 3°.