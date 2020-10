MXGP: Gajser vince in Belgio e allunga

Tredicesimo round della MXGP che sorride, ancora una volta, a Tim Gajser. Lo sloveno della Honda trionfa a Lommel, in Belgio, per il Gran Premio delle Fiandre. Per Gajser un secondo posto in gara-1 e un primo in gara-2 che ha permesso al leader del campionato di conquistare ben 47 punti totali. Male, invece, Tony Cairoli: il siciliano perde ancora terreno dalla vetta, in due manche caratterizzate da tanti contrattempi. In gara-1 il pilota KTM è rimasto prima attardato da una caduta di gruppo, poi un errore lo ha retrocesso fino al diciottesimo posto. Cairoli è stato poi bravo a rimontare fino alla tredicesima piazza. Anche Gajser, secondo alla fine, è stato protagonista di una caduta che ha consentito al francese Gautier Paulin di scavalcarlo e di portarsi a casa la prima corsa.

Gara-2 che ha visto il buono spunto in partenza di Jorge Prado – dominatore del precedente GP in Spagna – ma, dopo un gran duello, ha dovuto cedere la posizione al solito Gajser. E' solo sesto Cairoli che ora ha 48 punti di ritardo dallo sloveno, già iridato in MXGP nel 2016 e nel 2019. Il duello tra i due proseguirà già mercoledì quando si correrà la seconda gara delle tre in programma sul tracciato belga.

Nella classe minore, la MX2, Tom Vialle continua ad essere autentico protagonista. Il transalpino non vince nessuna delle due manche ma con due secondi posti controlla i rivali e si avvicina sempre di più al titolo. I due successi sono andati al britannico Ben Watson e al beniamino di casa Jago Geerts.