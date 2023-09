MXGP, Gran Bretagna: Gajser trionfa e lancia la sfida a Prado. MX2: vince Geerts, festa per Adamo

Tim Gajser è tornato e ha già lanciato la sfida agli avversari, Jorge Prado su tutti. Con il GP di Gran Bretagna è calato il sipario sul mondiale motocross: una tappa ininfluente ai fini della classifica, con i due titoli mondiali già assegnati nel round precedente di Maggiora, ma indicativa per chi vuol tornare a far la voce grossa già dal prossimo anno. Uno di questi è proprio Gajser: il campione del mondo uscente, che ha saltato tante gare dopo la frattura del femore ad Arco, ha conquistato una splendida doppietta sul tracciato di Matterley Basin battendo Jeremy Seewer nella prima manche e Romain Febvre nella seconda. Giornata no invece per il neo-iridato in MXGP Jorge Prado, ma con tutte le giustificazioni del caso. Lo spagnolo della GASGAS, ancora in estasi per il primo titolo conquistato in carriera, ottiene un buon quarto posto in gara1 – partendo con il numero 1, e non con il classico 61 - ma sprofonda in gara2 dopo una caduta alla seconda curva.

Per Prado comunque la festa continua così come per Andrea Adamo in MX2. Il nuovo re d'Italia, erede del grandissimo Tony Cairoli, chiude in bellezza il suo mondiale – vinto a Maggiora con un turno d'anticipo – terminando terzo assoluto in Gran Bretagna in sella alla KTM di cui proprio il suo conterraneo siciliano è team manager. La piazza d'onore se la prende invece il belga Jago Geerts che porta a casa il suo ottavo GP stagionale ma si deve accontentare di essere ancora una volta vice-campione del mondo nella categoria cadetta, ed è il terzo anno consecutivo. Il prossimo però lo aspetta la MXGP, e la curiosità sale.