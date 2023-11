Poggiali e tifosi rivivono il Mondiale 250, tra ricordi e aneddoti

Sold-out alla Sala Montelupo di Domagnano – e non poteva essere altrimenti – per celebrare un grande campione che ha portato il nome di San Marino più in alto di tutti, sul tetto del mondo. Il 2 novembre 2003, Manuel Poggiali festeggiava il secondo titolo iridato – il primo nella classe 250 – e vent'anni più tardi il ricordo è ancora impresso nella mente degli appassionati e di tutti i sammarinesi. Che ieri non sono voluti mancare alla serata organizzata dalla Federazione Sammarinese Motociclistica – in collaborazione con Massimo Rastelli, autore del libro “Storia di un campione” - dedicata allo storico numero 54.

Dopo i saluti istituzionali con la presenza del Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e il presidente del CONS Gian Primo Giardi, è intervenuto proprio Manuel per ringraziare tutti in un giorno così importante. Ricordi e aneddoti di una cavalcata trionfale, da pilota ufficiale Aprilia e all'esordio nella classe di mezzo: quattro vittorie condite da altri 6 podi, compreso il 3° posto di Valencia all'ultima gara. Il più sudato, il più bello: Poggiali è ancora una volta campione del mondo. Nell'occasione è stato anche proiettato lo speciale “Storie di Sport” - realizzato da San Marino RTV – per un ragazzo, ora diventato uomo, che ha reso grande la “piccola” Repubblica.

Nel servizio l'intervista a Manuel Poggiali