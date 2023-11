Rally del Brunello: "Lucky" comanda lo Storico dopo 8PS

Si sta correndo il Rally del Brunello, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Terra Storico. Dopo 8 prove speciali in testa c'è “Lucky” Battistolli al volante della Lancia Delta Integrale. Sono 31 i secondi di vantaggio su Valter Pierangioli, al momento in seconda posizione con la sua Ford Sierra Cosworth. Staccato di oltre un minuto, invece, il britannico Matt Edwards su Fiat 131 Abarth. In gara anche il Moderno con la bella lotta tra Alberto Battistolli, figlio di “Lucky”, e Lorenzo Bertelli: momentaneamente in vetta quest'ultimo con la Toyota Yaris WRC, anche se il distacco è di soli 6''.