Le interviste post-gara

Una vittoria partita da lontano, "frutto di un lungo lavoro di sviluppo". Così Andrea Mabellini commenta la conquista del 36° Rally Piancavallo, suo primo successo nel Campionato italiano rally asfalto. Alle sue spalle, Corrado Fontana, gli fa i complimenti e, ridendo, si dice felice che "Andrea non sia in lotta per il campionato". Terzo - di nuovo - è Luca Rossetti, che ha ammette di aver trovato il giusto set up dell'auto solo nel finale di gara.