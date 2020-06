Rallycross virtuale, Blomqvist sbanca la Norvegia. I fratelli Dall'Olmo primi tra i simracers

World RX Esports

Altro giro e altro vincitore per il World RX Esports, stavolta virtualmente in Norvegia. Se ad Abu Dhabi s'era imposto Shane van Gisbergen, la tappa scandinava va a Tom Blomqvist, proprio davanti al leader della classifica. Il britannico viene favorito dallo spettacolare duello tra lo stesso van Gisbergen e il campione mondiale RX, Timmy Hansen, in partenza secondo dietro Blomqvist. Al secondo giro però, sulla pressione di van Gisbergen, eccolo andare largo in curva e cedere la posizione. Il loro darsi battaglia finisce per tramutarsi in regalo per Blomqvist, che fugge a suon di giri veloci. L'unico sussulto arriva quando va fuori sulla curva Joker, sbavatura che comunque non ne compromette il primato in gara. Completano il podio van Gisbergen – che resta leader della generale – e Timmy Hansen, che sin lì aveva dominato sia le eliminatorie che la prima semifinale; a seguire, Henrik Krogstad e Marius Bermingrud.

Domina San Marino invece nella categoria simracers, nella quale i fratelli franco-sammarinesi Killian e Quentin Dall'Olmo chiudono primo e secondo, davanti a John Harris.