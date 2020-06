Rallycross virtuale: Pailler debutta e vince, i Dall'Olmo dominano tra i simracers

Rallycross virtuale

Il campione d'Europa di Rallycross entra nel Mondiale Esports e lo fa in pompa magna. Jonathan Pailler debutta nella corsa iridata virtuale facendo sua la tappa di Svezia. Che al contempo incorona come nuovo leader della generale Timmy Hansen: per scalzare van Gisbergen e salire in vetta gli basta il terzo posto dietro Blomqvist, ora suo primo inseguitore a -6. Protagonista di una semifinale in sordina, nell'ultimo atto Pailler passa indenne nella fase di pioggia e in un finale concitato pesca il giro-jolly che vale la vittoria. Primo posto strappato a un Timmy Hansen sin lì in controllo e poi costretto a una furiosa battaglia con gli altri tre finalisti per la piazza d'onore, poi presa da Blomqvist. 4° posto per Kevin Hansen, chiude Svardal. Nella categoria simracers altro trionfo di coppia per i Dall'Olmo, i fratelli franco-sammarinesi che hanno ormai fatto il vuoto nella classifica di categoria. Il podio è lo stesso visto in Norvegia: Killian davanti a Quentin – che lo segue di un punto anche nella generale – e dietro di loro John Harris.