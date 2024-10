Rallylegend, Fabbri e Valli: "Un evento unico, boom di presenze"

Nel video le interviste al Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e uno degli organizzatori di Rallylegend, Paolo Valli

"E' stata un'edizione da record" - così hanno commentato il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e uno degli organizzatori di Rallylegend, Paolo Valli.

Certamente un evento unico, lasciatemi dire, un'edizione veramente leggendaria, un'affluenza al di sopra di ogni più rosa aspettativa. - ha detto il Segretario Fabbri - E' veramente uno degli eventi che rappresenta il fiore all'occhiello per la Repubblica di San Marino a livello sportivo e non solo. Siamo veramente contenti del buon esito dell'evento.

Ed è un evento che dovrà proseguire nei prossimi anni? Io credo che dovrà proseguire questo evento e ci vorrebbero tanti altri eventi che possano raccogliere tanta gente perché è sport, è emozione, specialmente è promozione per la Repubblica di San Marino.

E' stata l'edizione più importante delle 22 che si sono svolte fino ad oggi, sicuramente come numeri, ma anche direi come qualità di auto molto elevata. - dichiara Paolo Valli - Quindi non possiamo che essere soddisfatti, un grande impegno, un grande e duro lavoro per tutti quelli che erano coinvolti.



E' stata un'organizzazione impegnativa ma di grande soddisfazione e in questo momento ci stiamo godendo la fine di questa edizione con numeri, come dicevi prima, da record. Un evento unico di carattere internazionale, lo dimostra la gente che è qua, che viene da ovunque. Questo è il carattere di internazionalità che abbiamo acquisito nel tempo perché è un evento unico in effetti, riuscire a vedere questo tipo di macchine con questi piloti all'opera così in forma ravvicinata, oggi è molto molto difficile trovare un'altra situazione del genere nel mondo. Chiaramente questo impegna con queste numeriche qua, io penso che quest'anno saremmo andati attorno alle 100.000 presenze nell'arco dei 4 giorni e presuppone di avere una macchina organizzativa adeguata e molto molto corposa.