RallyLegend interamente in territorio: novità la PS "Chiesanuova"

Il RallyLegend torna interamente a San Marino, e questa è la prima notizia. Dopo le prove speciali sul circuito di Misano dello scorso anno, gli organizzatori hanno deciso di cambiare riportando nuovamente la gara in territorio. E regalando anche un nuovo stage il venerdì sera: 24 ore prima lo spettacolare appuntamento – rinnovato – con la "Sprint Legend Race" che permetterà agli appassionati di avere un primo “assaggio”. Poi la prima tappa: confermate “I Laghi”, con partenza della prima macchina alle 19.49, e la “San Marino” come ultima della serata. La novità è rappresentata dai 4.22km della “Chiesanuova” con la partenza dalla Casa e arrivo nella zona industriale del Castello. Al termine della “San Marino” torna il suggestivo passaggio all'interno del Centro Storico per la cena degli equipaggi con la presenza della Madrina di questo Legend 2024, Maddalena Corvaglia. Un'occasione per i fan di scattare qualche foto ricordo con i piloti e con le vetture che hanno fatto la storia di questo sport in una location da urlo.

Tutto confermato per quanto riguarda il sabato, con sei prove speciali: la “Piandavello”, “La Casa” e il circuito “The Legend” da ripetere per due volte. In mattinata anche la “prima” per Enea Bastianini che si alternerà al volante con il sammarinese Emanuele Zonzini. Una PS in meno la domenica dove non si bisserà alla Ciarulla ma solo a “Le Tane”, con riordino nel centro di Borgo Maggiore. Premiazioni confermate nel primo pomeriggio al Village per le categorie Historic, Classic e WRC oltre alle Legend Stars.