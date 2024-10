RALLYLEGEND Rallylegnd 2024: si prevede un edizione da record Al via della 22esima edizione ben 185 equipaggi

Primi arrivi ma anche ultimi ritocchi al Rallylegend Village, cuore pulsante della grande kermesse automotoristica che ogni anno porta sul Titano, decine di migliaia di appassionati. Ore frenetiche per chi lavora agli allestimenti del paddock, sicuramente più rilassati i primi equipaggi arrivati in Repubblica per un weekend che regalerà il solito grande spettacolo. Un evento che torna completamente in territorio e già si prevedono numeri da record. Un elenco iscritti di livello assoluto ma anche tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, per quello che è oramai diventato un autentico show. Si comincia domani alle 15, con la conferenza stampa di presentazione e poi alle 20 la prova spettacolo, denominata Legend Sprint. Venerdì alle 15, la possibilità di ammirare tutte le vetture esposte all'interno dello stadio e poi alle 19.30, la partenza della prima tappa che prevede qualche novità. A proposito di venerdì sera, torna il suggestivo passaggio in centro storico.



Clicca per le modifiche alla viabilità

Nel video l'intervista a Paolo Valli, organizzatore Rallylegend



[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: