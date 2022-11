Ronde Halloween: bis di Vagnini, Colombini vince nelle storiche

Era il grande favorito, nonostante rivali agguerriti, e non ha tradito le attese. Bis di vittorie al Ronde Halloween per Jader Vagnini che si ripete dopo il successo della scorsa edizione. In questa, la seconda organizzata dalla Scuderia San Marino, il pilota biancazzurro ha regolato gli italiani Roberto Vellani e Giovanni Toffano. Tre prove speciali su 4 vinte da Vagnini – navigato da Marco Baldazzi e al volante di una Skoda Fabia – mentre l'altra è andata proprio a Vellani che ha chiuso in seconda posizione.

Per quanto riguarda le auto storiche è podio tutto sammarinese con la BMW M3 di Marcello Colombini davanti a tutti. Alle sue spalle le due Ford Escort di Bruno Pelliccioni e Giuliano Calzolari. Il Ronde Halloween – che ha fatto segnare il pieno di iscritti – ha assegnato anche altri premi: il “Trofeo Memorial Stefanelli”, riservato al miglior navigatore, è andato a Marco Baldazzi mentre Davide Giannaroli ha conquistato quello Under23 e Maira Zanotti quello femminile.

Nel servizio le parole di Jader Vagnini (vincitore Ronde Halloween) e Marcello Colombini (vincitore Ronde Halloween auto storiche)