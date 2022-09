Nel Mondiale Superbike, Luca Bernardi chiude al tredicesimo posto gara2 a Magny Cours, per il Gran Premio di Francia. Tre punti in classifica per il pilota sammarinese in sella alla Ducati del team Barni. Successo che è andato al turco Razgatlioglu davanti ai due italiani Michael Rinaldi e Axel Bassani.