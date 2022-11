Sebastien Ogier al comando del rally del Giappone

Sebastien Ogier, navigato per la prima volta da Vincent Landais, ha firmato il miglior tempo nella prima prova speciale del Rally del Giappone. Il pluricampione del mondo, al volante di una Toyota Yaris ha preceduto di appena un decimo, la Ford Puma dell'irlandese Graig Breen. La prova speciale di appena 2 chilometri e 750 metri ha garantito distacchi molto ridotti tra i primi 5. Dietro a Ogier e Breen, troviamo due piloti della Hyundai. Si tratta dell'estone Ott Tanak e del compagno di squadra Thierry Neuville. Il neo campione del mondo Kalle Rovanpera ha completato la Top 5, con un divario di 6 decimi dal compagno di squadra Sebastien Ogier. Dietro di lui ecco altre due Toyota Yaris. Sono quelle del britannico Evans e dell'idolo di casa, il giapponese Takamoto Katsuta. Leggermente staccati il britannico Greensmith e lo spagnolo Dani Sordo. Domani la prima tappa del Rally del Giappone con 6 prove speciali ed oltre 130 chilometri cronometrati. Intanto la Hyundai ha scelto i piloti che andranno a sostituire Ott Tanak e Oliver Solberg. Si tratta del finlandese Esapekka Lappi, in arrivo dalla Toyota e di Craig Breen che torna dopo un solo anno passato con M-Sport. Nessuna novità in casa Toyota, dove sono state ufficializzate la conferme di Kalle Rovanperä e del britannico Evans. Al via della prossima stagione potrebbe esserci anche Sebastien Ogier, sempre al volante di una Yaris ufficiale. Il mondiale 2023 si aprirà come da tradizione con il rally di Montecarlo, in programma dal 19 al 22 gennaio.