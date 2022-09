Sempre Bagnaia, è pole anche ad Aragon

Prosegue lo straordinario momento di Pecco Bagnaia che conquista la pole position del GP di Aragon con tanto di record della pista. Il piemontese guida una prima fila tutta Ducati con Miller e Bastianini. Ancora in ombra il capoclassifica Quartararo, 6° dietro ad Aleix Espargarò e Zarco. In classifica, Quartararo e Bagnaia sono separati da 30 punti.

Nelle altre categorie comandano i nuovi leader della generale: in Moto2 pole di Fernandez su Arenas e Dixon, mentre Ogura, primo inseguitore dello spagnolo, è 8°. In Moto3 Guevara comanda su Sasaki e Holgado; Foggia è 6° dietro Suzuki e McPhee, mentre Garcia, secondo della classe, è ancora in difficoltà e solo 12°.