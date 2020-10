TGE, Brisigotti e Lanci primi di classe nel Regionale Marche/Umbria

Il Regionale Marche/Umbria di enduro torna con la prova di Argignano, provincia di Ancona. 4 giri di 40 km l'uno con una sola speciale in linea fettucciato misto di 6,5 km da ripetersi 5 volte, per una durata complessiva di poco meno di un'ora. Per il TGE due vittorie di classe, una conferma e una sorpresa. Da un lato il solito Michele Brisigotti s'impone nella Major 4 tempi ed è 11° assoluto su 120 partecipanti. La novità invece è Claudio Lanci, 22° in classifica generale dopo aver fatto sua la Veteran davanti a Fabrizio Muccioli, protagonista di una gara regolare e 28° assoluto. Dietro di loro c'è il 5° posto per Fabio Stolfi, 38° in classifica. 5° - e 57° assoluto – anche per Loris Rastelli, che nella Major 2 tempi va in difficoltà nelle ultime due prove speciali e perde la possibilità di andare a podio di categoria.