Tripletta Hyundai al rally dell'Acropoli

Un risultato storico in una delle stagioni più complicate. Al Rally dell'Acropoli, decimo appuntamento del mondiale WRC, la Hyundai ha centrato la prima tripletta della sua storia, in un weekend dominato dalla casa coreana per prestazioni ed affidabilità. E cosi dopo quasi un anno, torna alla vittoria Thierry Neuville. Il pilota belga è stato autore di una gara sontuosa e a tratti si è dimostrato letteralmente imprendibile per tutti gli avversari. Il momento chiave dell'Acropoli è stato sicuramente il ritiro di Sébastien Loeb nella prima prova speciale della seconda tappa.

Fino a quel momento il pluricampione del mondo aveva deliziato i numerosi appassionati, accumulando un vantaggio di 19" sul pilota belga. Neuville però, ha poi mostrato di aver scelto una strategia vincente, dominando la seconda tappa e ipotecando un successo che sulla terra gli mancava dal Rally d'Argentina del 2019. Dietro a Thierry Neuville hanno completato la tripletta Hyundai, Ott Tanak, secondo con un ritardo di 15 secondi dal compagno di squadra e lo spagnolo Dani Sordo, sul gradino più basso del podio al termine di un gara regolare e senza alcun errore.

Da segnalare il quarto posto e miglior risultato in carriera per il francese Pierre Loubet mentre chiude la Top 5 Craig Breen, rallentato da una foratura nel corso della prima tappa. Weekend da dimenticare invece per la Toyota. Kalle Rovanpera ha chiuso in quindicesima posizione mentre Esapekka Lappi e il britannico Evans, sono stati costretti al ritiro per problemi meccanici sulle rispettive vetture. Prossimo appuntamento con il mondiale WRC, dal 30 settembre al 2 ottobre, con il rally della Nuova Zelanda.