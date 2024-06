Vespa Day: in 150 per lo storico raduno

Avrebbero potuto sfiorare le duecento unità se il meteo fosse stato più clemente soprattutto nel nord Italia. Il maltempo ha impedito a veneti-lombardi-trentini-piemontesi di unirsi come è accaduto negli anni precedenti al Vespa Day San Marino, quest'anno anticipato di un paio di settimane rispetto alla solita prima domenica di luglio. Il Presidente Roberto Santolini, oltre ad essere molto soddisfatto della riuscita dell'evento -ha spiegato- che non si poteva andare oltre alla data del 23 giugno per questioni di calendario congestionato. 150 i partecipanti provenienti da San Marino, zone limitrofe, poi ancora vespe arrivate da San Benedetto del Tronto, Genova e Foggia, sono partiti dal Castello di Borgo Maggiore per poi sfilare nel Centro Storico di San Marino. Suggestivo e molto apprezzato dai partecipanti il passaggio attraverso le due gallerie di Borgo Maggiore e San Marino Città. Le splendide Vespe che non hanno età, a questo raduno possono partecipare tutti, unico requisito è averne una anche se si tratta di modello recente e non storico, hanno poi percorso Ventoso, Valdragone, Val Giurata l'Alboreto per poi fare ritorno a Borgo Maggiore sede del raduno. In archivio il Vespa Day 2024, l'appuntamento è per la prima domenica di luglio del 2025.