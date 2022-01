WRC: Ogier a caccia del suo ottavo Montecarlo

Sebastien Ogier prova a dare la spallata decisiva al rivale e omonimo Loeb per conquistare quello che sarebbe il suo ottavo Rally di Montecarlo, primo round del Mondiale WRC. Dopo 13 prove speciali sono 21 i secondi di distacco tra l'alfiere della Toyota e quello della Ford. Più staccato – ad un minuto e mezzo dal francese - Craig Breen, momentaneamente terzo sempre sulla Puma Rally1. Rispetto alla mattinata esce dalla lotta per il podio Thierry Neuville. Il belga della Hyundai rompe uno dei 4 ammortizzatori, perdendo oltre 6 minuti.

“Monte” sempre più imprevedibile, dalle “porte girevoli” rientra in gioco per il terzo posto Kalle Rovanpera: il giovane finlandese, dopo una partenza disastrosa, è riuscito a risalire prova dopo prova – vincendone anche una – ed ora si trova a soli 38 secondi da Breen. Nessuna possibilità di rimonta, invece, per il compagno di squadra Elfyn Evans dopo l'uscita di strada nello stage numero 11. Domani in programma le ultime 3 speciali e la Power Stage finale.