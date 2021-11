WRC: Sebastien Ogier è 8 volte campione del mondo

54 vittorie, 5 in questa stagione: l'equipaggio Sebastien Ogier-Julien Ingrassia era già nell'olimpo del rally ed ora lo sono entrati ancora di più. L'ottava meraviglia la firma ancora il fuoriclasse francese che si laurea per l'ennesima volta campione del mondo nel WRC. Sopra Ogier solo il connazionale Loeb a quota 9. Questo, però, potrebbe essere stato “l'ultimo ballo” per il quasi 38enne nato a Gap: dal prossimo anno infatti Ingrassia appenderà il casco da navigatore al chiodo e Ogier correrà ancora nel Mondiale ma part-time con Benjamin Veillas alle note. Si parla di futuro, il presente dice che Seb si è dimostrato ancora una volta il più forte, il più costante, il più affamato di tutti. E lo si è visto nell'ultimo appuntamento – il Rally di Monza, corso tra gli asfalti bergamaschi e lo storico circuito brianzolo – vinto proprio dal transalpino.









Nonostante i 17 punti di vantaggio, Ogier non si è tirato indietro e ha lottato fino alla sedicesima ed ultima prova speciale con il compagno di squadra Elfyn Evans chiudendo con 7 secondi di vantaggio sul britannico, a cui non è bastata una seconda parte di stagione superlativa per conquistare l'iride. Sorride, invece, la stessa Toyota che - a distanza di 3 anni - torna a vincere anche il Mondiale Costruttori. Un'annata a dir poco perfetta per la casa giapponese con la Yaris WRC sempre affidabile a differenza della Hyundai, forse più veloce ma incostante. Così come i suoi piloti, a partire da Dani Sordo e soprattutto Thierry Neuville che hanno chiuso il Monza rispettivamente in terza e quarta posizione. Cala, dunque, il sipario sul Mondiale WRC che - dal 2022 - tornerà con le nuovissime e innovative Rally1, vetture ibride.