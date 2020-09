7 settembre, giornata mondiale del Fair Play

Oggi, 7 settembre, è la Giornata Mondiale del Fair Play. Nell'occasione è stata presentata e inaugurata a Bruxelles una iniziativa sportiva progettata per promuovere il Fair Play e i valori etici nello Sport. Una proclamazione, quella della data del 7 settembre, che rappresenta anche per la Repubblica di San Marino un evento particolare e significativo per il suo Comitato Nazionale che già da tre anni promuove e organizza in territorio la Giornata Mondiale Fair Play.