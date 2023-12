A Teatro Titano "Era il più forte di tutti", la biografia di Marco Macina

le interviste ad Andrea Belluzzi e Marco Macina

La cornice prestigiosa del Teatro Titano per un evento voluto dalla Segreteria di Stato per la Cultura, che si fonde con lo sport grazie al libro dedicato a Marco Macina. La biografia ufficiale scritta da Matteo Selleri al centro di questo momento fortemente voluto per raccontare il talento di un sammarinese che ha rappresentato eccellenza per le qualità tecniche di cui disponeva.

L'evento presentato dal giornalista Massimo Boccucci e la partecipazione anche dell'editore Roberto Mugavero, ha visto la presenza anche di ex compagni di nazionale e il primo ct della storia del calcio sammarinese Giulio Cesare Casali, di fatto il primo tecnico a schiere Marco Macina in una formazione nella storica sfida contro il Canada Olimpico del 1986. Presente anche il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi, amici e tifosi dell'ex attaccante di Milan e Parma. Un talento vero, che insieme a Massimo Bonini, ha rappresentato il calcio sammarinese.

Nel video le interviste con il Segretario di Stato Andrea Belluzzi e Marco Macina