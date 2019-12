Accademia Karate Shotokan Titano protagonista al Trofeo KARATE di Forlì

Domenica scorsa si è svolta a Forlì la prima edizione del Trofeo KARATE di Natale al quale ha partecipato, per San Marino, anche l'Accademia Karate Shotokan Titano. Dieci giovani karateka, accompagnati dai maestri Gianni Ercolani e Gabriele Bonfè, hanno ottenuto buoni risultati come il primo posto di categoria per Sofia Cicchetti e svariati podi, classificandosi al terzo posto della manifestazione per punteggio e partecipazione.