Agli Europei di nuoto artistico di Belgrado, Jasmine Verbena chiude al quinto posto la gara di solo libero con il punteggio di 218.3021. Per la portacolori del Titano una bella prova conclusa alle spalle dell'italiana Valentina Bisi per meno di un punto. Medaglia d'oro all'Austria davanti a Germania e Olanda.