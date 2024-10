Mondiali raffa, percorso netto per Jacopo Frisoni

Ai mondiali di bocce, specialità raffa, in corso in Turchia. Jacopo Frisoni ha finora conquistato tre vittorie in altrettante gare giocate, contro Brasile (9-4), Malta (7-2) e Malesia (11-4). Stella Paoletti ha perso contro la portacolori del Brasile (10-1) vincendo 12-0 contro quella del Giappone. Nel torneo di coppia mista San Marino ha battuto il Marocco (8-5), perso contro il Paraguay (6-5) e battuto la Svizzera (12-5). In serata di nuovo in gara anche Enrico Dall'Olmo nel tiro di precisione. Domani sono in programma gli ultimi turni della fase a girone.