Al Lago verso una stagione ricca di impegni

Riaperto e in piena attività dopo pandemia e i necessari lavori, il lago di Faetano ricomincia a fornire prezioso supporto a tutte le selezioni federali. Questa mattina l'invaso ha ospitato la prima prova promozionale sammarinese, una gara che ha visto sfidarsi 30 partecipanti divisi in 3 settori.

Beto Gasperoni ha vinto il settore A, Luca Parenti il B e C il C è andato a Renzo Francioni, Capitano Campione del Mondo in carica della Nazionale Veterani.









Tornare a pescare è intanto soddisfare la voglia di normalità dopo un anno davvero complicato. E la volotontà della Federazione è quella di garantirsi il ricambio generazionale, quei giovani che negli anni a venire dovranno girare il mondo a caccia di medaglie. E i piccoli campioncini sono pronti a subentrare con la loro carica di entusiasmo.

Nel video le interviste a Renzo Francioni (capitano Nazionale Seniores e Veterani) a Simone Zucchi della categoria Under 18 e Davide Bucci (Campione Sammarinese Under 12).