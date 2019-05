Al via il Meeting Squalo Blu

Il saluto del Segretario di Stato per lo Sport Marco Podeschi ha aperto l'edizione 2019 di Squalo Blu, decimo meeting di nuoto. L'evento che si concluderà domenica si conferma uno dei principali appuntamenti nel panorama sportivo sammarinese. Oltre 1000 gli atleti che si alterneranno nella piscina del Multieventi in rappresentanza di 35 squadre. Il Meeting Squalo Blu è organizzato dalla società in collaborazione con la Federazione Sammarinese Nuoto e il Comitato Olimpico.